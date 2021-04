Niegan Salud y Segob dar fecha de vacunación para médicos privados

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Salud (Ssa) se negaron a dar una fecha para vacunar contra el Covid-19 al personal médico privado.

Patricia Rojo, médica cirujana, informó que luego de sostener un encuentro con representantes de la Segob y la Ssa, las autoridades rechazaron “rotundamente” dar una fecha para inmunizar a los trabajadores de la salud del sector privado.

“No existió una resolución por parte de ellos, no existió un plan claro al cual ellos se habían comprometido (...) no es que ahorita nos podrían dar una fecha (de vacunación), pero (queríamos) que se comprometieran en las siguientes encuentros a darnos una fecha específica de vacunación para todo el personal de salud y la respuesta fue un no rotundo, no va a haber fechas”, dijo Rojo al salir de la reunión en las instalaciones de la Segob.

Los médicos acudieron a Gobernación luego de manifestarse en Palacio Nacional, donde exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que los tomen en cuenta para las primeras etapas del proceso de vacunación.

AMLO pide esperar a médicos privados

En respuesta, el titular del Ejecutivo federal les pidió esperar que llegue su turno para ser inmunizados contra el Covid-19, mientras en la Segob encontraron una respuesta parecida.

Patricia Rojo explicó que durante la reunión de hoy, el único compromiso de las autoridades federales fue iniciar un censo para conocer a cuántos trabajadores de la salud privados les falta aplicarles las vacunas.

En un inicio los funcionarios pidieron que el personal médico se encargara de realizar este censo, sin embargo, esto fue rechazado y ahora la Segob será la encargada, junto con la Ssa, de elaborar un conteo de los médicos a quienes falta vacunar.

Aunque algunas personas que se han manifestado reconocen que no atienden el Covid-19 en la primera línea, sí señalan que en sus hospitales o clínicas particulares entran en contacto con pacientes sospechosos de este virus o que son asintomáticos.

El pasado 3 de abril EL UNIVERSAL publicó en sus páginas los reclamos de este sector de la población, en el sentido de que se sienten discriminados respecto a los médicos del sector público que ya tienen un buen avance en su protección contra el Covid-19.