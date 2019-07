Niega ex funcionario participación en caso de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXCIO.- A través de una entrevista para Milenio Televisión, el ex subsecretario de Seguridad en Michoacán negó haber torturado a uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, acto que fue compartido en video.

Gómez Arrieta dijo que él no participaba en ese tipo de eventos o actos.

El día que salió publicado el video decían que era mi voz, decían que era mi voz, yo no participó en este tipo de eventos, este tipo de actos, soy un tipo profesional entregado a mi trabajo", dijo.

También señaló que solicitó un amparo ante la Fiscalía General de la República para que sea informado sobre los delitos de los cuales ha sido acusado.

No es un amparo para evitar una detención, es un amparo para solicitar sus derechos, a conocer su investigación", comentó.

El ex subsecretario dijo que tras su renuncia comenzó a ayudar a su hermanos en negocios, y se encuentra en Michoacán con su familia.

"El tema de la fiscalía, he estado muy atento a lo que me estén citando y a lo que me llamen, yo notifiqué un domicilio y estoy atento a cualquier llamado. Con el amparo no se me iba a dar acceso a la averiguación previa de lo que se me estaba señalando y de la manera en que me tengo que defender”.

Información relevante:



Un video en poder de #enPunto confirma tortura en al menos uno de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa



Toda la información, esta noche a las 22:30 en Noticieros Televisa pic.twitter.com/XX7mTSwTPi — Denise Maerker (@DeniseMaerker) 22 de junio de 2019

Con información de Milenio