Niega Patricia Trujillo Mariel haber sido despedida de la Guardia Nacional y acusaciones de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.-La comisaria de la Coordinación Operativa de la Guardia Nacional, rechazó haber sido despedida y negó las acusaciones de corrupción en su contra.

Conservo y respeto por convicción personal los ejes de honestidad, legalidad, ética, integridad, profesionalismo, lealtad y transparencia. Tengo toda la disposición de apoyar todo ejercicio que contribuya a la transparencia”, expresó Patricia Trujillo Mariel en un comunicado difundido por su oficina.

"La Comandancia de la Guardia Nacional informa que la Comisaria General Patricia Rosalinda Trujillo Mariel continúa activa y en funciones dentro de la Coordinación Operativa Interinstitucional, contrario a lo señalado en diferentes medios de comunicación sobre una supuesta separación de su cargo. Es preciso reiterar que la Guardia Nacional en todo momento coadyuvará con la Auditoría Superior de la Federación en las investigaciones que se realizan a la extinta Policía Federal, con el único compromiso de combatir la corrupción, así como refrendar los procesos de transparencia y rendición de cuentas", dijo la Guardia Nacional.

"En referencia a la información publicada en diferentes medios de comunicación, respecto a la supuesta renuncia de Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que la comisaria general está activa y en funciones dentro del organigrama de la Guardia Nacional. Esta Secretaría mantiene la apertura y total colaboración a las investigaciones que realiza la Auditoria Superior de la Federación a la extinta Policía Federal", mencionó la SSPC.

El diario Reforma reveló que hace unos días habían solicitado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sancionar a la comisaria de la Guardia Nacional (GN) por la compra de un software espía.

Según señalan este supuesto software de origen israelí sirve para monitorear redes sociales y determinar la ubicación de los usuarios.

El medio señala que lo compró Trujillo Mariel en el año 2018, y ella era todavía Jefa de la División Científica de la Policía Federal (PF).

Por el software se pagaron 500 millones de pesos a pesar de que las mismas soluciones disponibles en el mercado no superan los 20 millones de pesos, indica Reforma.

El supuesto software adquirido es para recopilar información, correlacionar y procesar datos de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y permite la localización en tiempo real de un teléfono móvil, lo que podría ser ilegal, advirtió la ASF.

El supuesto licenciamiento del software, según argumentó la PF, lo tenía la empresa israelí CYBERGLOVES LTD; no obstante, no se acreditó la existencia del mismo ni que haya sido introducido legalmente al País.

Cabe recordar que fue el 11 de abril del 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Trujillo Mariel como integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional y en la conferencia matutina ella presumió tener tres doctorados y haber escrito 28 libros.