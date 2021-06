Navojoa: Temen residentesde multifamiliares por su seguridad

NAVOJOA.- Aunque están conscientes del riesgo que representa la estructura del edificio que tiene 63 años de antigüedad, residentes de los multifamiliares mencionaron que no se saldrían del lugar a menos que reciban una indemnización por no tener a donde ir.

Aunque autoridades de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), asesorados por un grupo de expertos, harán un peritaje la próxima semana para determinar la situación del edificio, vecinos advirtieron que si les piden dejar sus hogares tendrán que darles algo que equivalga al valor del inmueble.

FOTO: JESÚS PALOMARES

Lucas Bueno, quien tiene cinco años viviendo en uno de los departamentos del edificio ubicado por calle Otero, entre Sor Juana Inés de la Cruz y Mártires de Cananea, en la colonia Juárez, detrás de la clínica del IMSS de esta ciudad, dijo que sienten temor de que la estructura se derrumbe, pero no tienen más donde vivir.

“Tenemos miedo porque estos departamentos son del año 1958 y ahorita hay muchas fugas de agua”, agregó, “esto Dios guarde se puede venir abajo”.

Desde grietas, fugas de agua que trasminaron paredes y techos son algunos de los daños que se observan a primera vista, señaló, por lo que pidió a autoridades de la UMPC que a la brevedad hagan el peritaje.

Les hacemos un llamado a Protección Civil para que vengan y revisen porque son los que pueden calificar el daño real, si se pueden seguir habitando o no”, apuntó.

FOTO: JESÚS PALOMARES

Magdalena Félix, quien tiene 25 años viviendo en los multifamiliares, consideró que no existe riesgo de un posible derrumbe, pero en caso de que la UMPC determine que deben desalojar se les debe dar a los habitantes una indemnización justa.

“No sé, la verdad que no me he sentido insegura, pero como tienen tantos años tal vez si”, expresó, “que venga Protección Civil y que hagan el estudio pero si es necesario salirnos deben darnos una indemnización”.