“Nada me garantiza que no me haga nada” Maria Elena Ríos teme por su vida al haberle dictado prisión domiciliaria a su agresor Juan Vera

Este lunes la saxofonista Maria Elena Ríos ha pedido ser respaldada, ya que su agresor fue puesto en libertad, Juan Antonio Vera Carrizal, quien es el actor intelectual del ataque con ácido que sufrió en 2019.

Fue por medio de una entrevista donde Maria Elena confesó que se encuentra desconcertada por la decisión que tomó el juez, a quien identificó como Teódulo Pacheco Pacheco, al haberle dictado prisión domiciliaria al exdiputado.

Tengo mucho miedo, pero no me voy a permitir seguir siendo la víctima que ha motivado al estado y que le conviene, la víctima que no denuncia; que se queda callada y que se queda aterrada, encerrada en su casa.

¿Soborno para su liberación?

Elena acusó a este juez, Teódulo Pacheco, de haber sido sobornado para que le dictara prisión domiciliaria a Juan Vera, está bajo el argumento de que el agresor padece de Párkinson y neurosis, por lo cual según las pruebas presentadas él necesita cuidados las 24 horas del día.

"Tengo que hacer que mi vida valga la pena y valga la pena la vida de las compañeras a las que se les arrebató la vida”, dijo.

De estos supuestos cuidados, se dijo que la hija de Vera Carrizal estará encargada, quien también cuenta con una carpeta de investigación abierta por haber amenazado a Maria Elena y a su familia.

Cuidados que al parecer no necesita

Por su parte, la saxofonista estuvo describiendo como “irrisorias” las mentiras del exdiputado, ya que toda vez que los tres peritos resolvieron que el hombre de 59 años de edad se encuentra en perfecto estado de salud.

Algo que también mencionó es que su agresor, Juan Vera, irá a una casa, donde no le consta que la seguridad pueda evitar que se fugue,

"La inspección reveló que tiene un triplay pintado; los protectores de las ventanas están con tornillos, no soldados". "Dieron por hecho que iba a estar con un brazalete, que lo solicitaron con una empresa privada. ¿Y a mí quién me va a dar el informe de que va a estar en su casa? Yo no puedo pedir el informe a la empresa privada porque yo no hice el contrato”, acusó.

Con esta resolución dada por el juez, solo le hizo pensar a Elena que transgrede e insulta su inteligencia, así como la dignidad de las mujeres que han sido atacadas y agredidas.

"Me indigna mucho. Juan Antonio Vera dijo que él da su palabra. Acá no estamos hablando de palabra, estamos hablando de apegarse a la ley, a mí nada me garantiza que él no me haga nada”, acusó.

