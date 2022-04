NUEVO LEON: Yolanda sigue desaparecida

MONTERREY, NL.-Afuera del Palacio de Gobierno de Nuevo León se manifestaron el día de hoy un grupo aproximado de 50 mujeres donde exigen la aparición con vida de Yolanda Martínez y el resto de mujeres que siguen desaparecida y sin ningún registro de avance.

Se presentaron con pancartas donde llevaban escrito ciertos lemas y mensajes que le exigían al gobierno por justicia y un claro reproche por la falta de protección hacia la mujer en Nuevo León, las manifestantes dieron pase de lista de todos los nombres de mujeres que siguen desaparecidas y de aquellas que han sido victima de femicidio en el estadio. Se escucharon de igual manera gritos como.

Se escucho también

"¡Así como buscaron a Debanhi queremos que busquen a las demás!","Mariana no es aliada, es privilegiada"; "Samuel no es aliado, es privilegiado"; "el nuevo Nuevo León es feminicida", esos fueron alguno de los mensajes o alguno de los gritos que se escucharon por las mujeres que dieron manifestación.



" No fue accidente, fue feminicidio; no fue accidente, fue feminicidio", corearon. A la manifestación se unió Gerardo, hermano de Yolanda Martínez. Este viernes Yolanda Martínez cumplió 29 días desaparecida; por la mañana su papá, Gerardo Martínez, y su hermano, Gerardo acudieron por segunda ocasión a reunirse con el gobernador Samuel García. Sin embargo, al salir informó que no hay avances en las investigaciones.