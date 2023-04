NL: Policías encuentran a menor de dos años deambulando por la calle en la madrugada

MONTERREY, NL.-Policías municipales de Nuevo León encontraron a un menor de dos años deambulando por las calles del municipio de Escobedo en la madrugada, al parecer una pareja que estaba disfrutando de una fiesta no se percató que su hijo se había salido.

Los que parecen ser sus progenitores acudieron horas más tarde a buscarlo a las oficinas de la Unidad de Atención a Víctimas (Unavi) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Debido a que no pudieron acreditar algún parentesco consanguíneo, ya que el menor no ha sido registrado, no se les pudo hacer entrega del niño.

El pequeño deambulaba por las calles en la madrugada

Por medio del Gobierno Municipal de Escobedo se informó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le dieron auxilio al pequeño de dos años de edad que estaba deambulando por la madrugada de este martes por las calles de la Colonia Infonavit Monterreal.

También se detalló que los oficiales policiacos estaban realizando su recorrido a bordo de la unidad 898 por las calles de esta colonia cuando al transitar por el cruce de avenida Paseo de La Amistad y Cerrada de la Luz observaron al menor caminando solo.

"Los oficiales bajaron de la unidad para revisar al menor, y al constatar que estaba solo procedieron con el protocolo de resguardo".

Acto seguido llevaron a cabo un recorrido en el sector para tratar de ubicar la vivienda donde residían los familiares del niño, sin lograr su objetivo, ante lo cual lo trasladaron a las oficinas de la Unidad de Atención a Víctimas (Unavi) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En un recorrido de rutina, policías de Escobedo, Nuevo León, se percataron de que un niño de dos años caminaba solo. Los agentes resguardaron al menor y lo entregaron a sus padres. #LasNoticiasDeFOROtv | Sigue la señal por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/iZsG0VUZHL— Foro_TV (@Foro_TV) April 19, 2023

Horas más tarde, cuando se había asentado en un boletín de prensa y se comenzaba a efectuar los trámites de la recepción del niño, llegó a la UNAVI una pareja que aseguraron ser los padres del menor.

No pudieron llevarse al menor

La pareja, con residencia en Guadalupe, comentó que se hallaban en una fiesta en un domicilio aledaño al sitio en donde los preventivos encontraron al infante; pero no se dieron cuenta en qué momento salió a la calle.

Sin embargo, debido a que no presentaron documentación oficial y que, al parecer, el niño aún no es registrado, quedó bajo el resguardo en la Secretaría de Seguridad y más tarde el menor fue llevado al DIF Municipal mientras se llevan a cabo las diligencias para la acreditación de paternidad por parte de la mencionada pareja.

Te puede interesar: Cae hombre que habría violado a su hijastra por años bajo la amenaza de matarla a ella y a su madre en Morelos