NASA: Un asteroide pasará muy cerca de la Tierra en diciembre

Cuando se habla sobre un asteroide que se encamina en dirección a nuestro planeta, existen dudas, a la vez que inquietudes, entre los grupos científicos del planeta. En los días más recientes, un grupo de científicos de la NASA captó la presencia de 4660 Nereus, un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel que pasará muy cerca de la Tierra en diciembre de 2021.

Pero no hay que alarmarse, explica el grupo de expertos de la NASA. El 4660 Nereus pasará a sólo 2,4 millones de millas (3,9 millones de kilómetros) de la Tierra el 11 de diciembre. Se trata de una distancia de potencial peligro pero que no implica que impacte sobre nuestro planeta. Este cuerpo espacial volverá a pasar cerca de nuestro globo el 14 de febrero de 2060, cuando estará a poco menos de 745.645 millas (1.200 kilómetros).

La NASA rastrea asteroides de manera permanente que pasan cerca de las proximidades de la Tierra. Por mencionar uno de los casos más recientes, el pasado 17 de octubre, la NASA observó un asteroide tan alto como el Empire State Building.

Un viejo conocido desde 1982

Este asteroide del tamaño de la Torre Eiffel es un viejo conocido de la Tierra: fue visto por primera vez en 1982. Desde entonces han existido proyectos para visitarlo, tal es el caso de las misiones NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous-Shoemaker) de la NASA y la misión japonesa Hayabusa, quienes han tenido en su mira la superficie del asteroide, pero hasta el momento dicha idea no se ha llevado a cabo.

Este asteroide pertenece a la clase Apolo, y su especie de órbita lo sitúa frecuentemente cerca de la Tierra: su resonancia orbital es de aproximadamente 2:1, lo que significa que orbita casi dos veces por cada órbita del planeta azul.

Estos datos hacen que 4660 Nereus resulte tan atractivo para diversos grupos científicos que han pensado en explorarlo. Según la NASA, si se lanzara una misión este año, tardaría entre 426 y 146 días en llegar a la superficie del cuerpo cósmico.

¿Es posible que un asteroide caiga en la Tierra?

La respuesta es sí, pero hay una serie de variantes para que eso ocurra. Pese a que la misma NASA admite que en los siguientes cien años no existe un asteroide con la posibilidad de impactar con la Tierra, no deja de ser un peligro latente. Recordemos que un asteroide se ve atraído por la fuerza gravitacional de la Tierra, debido a su pequeño volumen en comparación al de un planeta como el nuestro.

En estos momentos no existe un plan establecido para afrontar la posibilidad del impacto de un asteroide en la Tierra. Lo más cercano a ello es el uso de la deflexión, que consiste en la acción de lanzar un objeto (un cohete) hacia el asteroide para alterar ligeramente su trayectoria.

Existe un área que se dedica a la exploración de los asteroides y su amenaza: la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA, la cual monitorea y advierte sobre los riesgos de que un asteroide cambie su trayectoria y se dirija a la Tierra con el peligro de ejercer un posible impacto.

Esta Oficina clasifica a los objetos cercanos a la Tierra (NEO por su acrónimo en inglés) como todos aquellos que pasan a menos de 50 millones de kilómetros de la Tierra.

Los asteroides que circulan cerca de la Tierra, como el 4660 Nereus, forman parte de una lista de cuerpos que son monitoreados por la NASA y forman parte del programa Sentry. A su vez, reciben una clasificación según la escala de Turín y la escala de Palermo, que miden el riesgo real de una colisión.

Con información de National Geographic.