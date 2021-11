"Muy recomendables los tacos del señor Veneno", responde Sheinbaum ante críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, fue duramente criticada por un video compartido en sus redes sociales donde se le ve degustando unos tacos de canasta de "El Puro Veneno".

Ante las críticas la jefa de gobierno aseguro que los tacos estaban muy buenos, y explicó que ella se dirigía a firmar para que se realice la revocación de mandato, cuando el vendedor de "El Puro Veneno", la llamó.

Me llamó y le dije ‘espérame, ahorita regreso porque voy a ir a firmar’. Me insistió tanto que pues llegamos ahí. Por más que le insistí que solamente quería dos tacos, pues me dio cinco, muy amablemente. Y ahí nos comimos estos tacos del veneno, muy buenos por cierto”, mencionó Sheinbaum.