“Muy gallito el presidente”: Lilly Téllez reclama a AMLO por reto a Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado lunes 24 de octubre, Andrés Manuel López Obrador retó al periodista Carlos Loret de Mola a comprobar que su hijo Manuel López Beltrán aparece en su testamento político para ser candidato a la presidencia en 2030, y de ser así, renunciará como presidente.

Sin embargo, retó a Loret de Mola que, de no ser cierto, deberá dejar el periodismo, asegurando que “podría dedicarse a hacer guiones para telenovelas” pues “tiene talento para la imaginación”.

Las palabras del mandatario fueron criticadas por un sector de la oposición, incluyendo la senadora Lilly Téllez, quien emitió su postura a través de su cuenta de Twitter.

Lilly Téllez reclama a AMLO

Describió como “muy gallito” al presidente López Obrador por retar a un periodista que solo carga un micrófono, recordando que sobre otros temas como los criminales de la lista que le envió no ha dicho nada.

Qué cobardía, todo el poder del Estado contra Carlos Loret y todo el poder del Estado para encubrir al crimen organizado”, escribió.

¿Hubo respuesta de Loret?

Carlos Loret de Mola expresó que el Presidente lanzó el reto para que se retire del periodismo porque le ha sacado "sus trapitos al sol" y no quiere que se revelen más temas como la casa gris en Houston de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán; los casos de sus hermanos Martín y Pío López Obrador; los expedientes de Guacamaya Leaks y "las antenas" de Jenaro Villamil.

“Imagínese hacer apuestas con ese tramposo, no, no. Vamos a ver la realidad, el hijo de López Obrador va a buscar una carrera política, yo no quiero que el Presidente pierda la apuesta y no voy a hacer la niñería de ‘usted es el presidente y yo dejo de ser periodista’. ¿Qué es eso? Un poquito de nivel, ¿No?", respondió Loret.

