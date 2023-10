Muy crítica, situación de agua, es prioridad en Acapulco: Sedena

CIUDAD DE MÉXICO.- Acapulco en Guerrero enfrenta una crisis de agua potable y continúan desaparecidas cuatro personas después del impacto del devastador del huracán “Otis”, informó Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.

En un enlace vía telefónica durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Sedena precisó que continúa el saldo de 27 fallecidos.

El funcionario militar informó al Ejecutivo federal que en Guerrero se trabaja intensamente para restablecer los servicios de electricidad, telefonía y agua potable.

“Otis” pegó con una fuerza atípica en Acapulco como categoría 5 el miércoles en la madrugada y devastó el puerto que se quedó sin electricidad, agua, carreteras y sin servicio de telefonía ni Internet.

La avenida Costera de las Palmas en la Zona Diamante de Acapulco parece un set de película apocalíptica: Una tras otra las torres de departamentos están descarapeladas, con los vidrios reventados y los recubrimientos repartidos por todos lados.

En el Maranda Condominio un trabajador dice que no quedó un solo departamento sin daños, lo mismo señala un vigilante de la Torre Playa Diamante, y el diagnóstico se repite para el Amarinthos, Romanza y Aquarellie Residencial.

Las estructuras de los inmuebles, diseñadas para resistir sismos, aguantaron el vendaval de “Otis”, pero no lo hicieron los grandes ventanales de cristal, ni las paredes hechas con materiales ligeros.

Antes del mediodía, a Amarinthos llega Jorge Muñiz, propietario del departamento 1002, quien viaja desde la Ciudad de México para conocer cómo quedó su departamento.

Al entrar al edificio reconoce los polines de la palapa entre un montón de escombros en el lobby del inmueble.

Sube por las escaleras sorteando pedazos de estructuras metálicas, plafones, recubrimientos, cables y uno que otro mueble que fue expulsado de los departamentos de sus vecinos.

Antes de llegar a su hogar se asoma a otro y duda por un instante si se trata del suyo debido a que el desastre los asemeja a todos.

Cuando al fin entra al 1002 constata que nada está en su lugar, todo está roto, reventado, colgando, doblado, rasgado, sepultado. “No se salvó nada”, le dice a su acompañante.

Casi frente Amarinthos está Villas Playa Diamante, un conjunto de 158 casas de dos y tres plantas que antes del huracán lucían los adornos de teja en los techos.

Ángeles Hernández, de 62 años, originaria de la Costa, dice que llegó a vivir a este conjunto residencial huyendo de las inundaciones provocadas por otros fenómenos metereológicos.

Para Hernández, la experiencia de “Otis” es la más terrible que le ha tocado experimentar, pero no se desanima.

Residente del mismo conjunto habitacional, Rodolfo Pareja expone los daños; abre su alacena y refrigerador para mostrar las pocas reservas de alimento y agua que tiene para él y su papá de 79 años.

Unos huevos, algo de pan, refresco, un par de peras, unas toronjas, y menos de un cuarto de un garrafón de agua de 20 litros.

Es duro, no hay agua, no hay luz, mi papá necesita el oxígeno en las noches, tiene EPOC, entonces, él ahorita está bien, pero el calor lo asfixia, tiene sus spray todavía, pero no se puede conectar en las noches porque no hay luz”, indica.