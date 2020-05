Muy bien parar operativo de detención de Ovidio Guzmán; se evitó desatar una guerra: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). -El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en la decisión de parar el operativo de la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán el año pasado “se hizo muy bien”, porque de lo contrario se hubiera desatado una guerra.

El caso más emblemático, lo que nos ha tocado enfrentar fue el de la detención de un presunto delincuente en Sinaloa, Octavio… Ovidio Guzmán, que, por las características, por las circunstancias, si se mantenía en poder de las Fuerzas Armadas, se iba a desatar como se estaba iniciando una guerra, una confrontación armadas en donde podían perder la vida más de 200 seres humanos, decidimos parar ese operativo. Y yo creo que se hizo muy bien”, dijo.

López Obrador consideró que, en caso de un derramamiento de sangre, su gobierno hubiera quedado con “poca autoridad moral”.

“Muy bien porque después de un derramamiento de sangre así el gobierno iba a quedar con muy poca autoridad moral y lo más importante de todo es actuar con rectitud, de buena fe, con autoridad moral para poder tener autoridad política, más cuando se está en un proceso de transformación, porque lo que no podemos poner en riesgo es la transformación de México”, dijo.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia de prensa sobre el nuevo grupo armado que surgió en Michoacán y la advertencia a las fuerzas armadas de abstenerse de ingresar a su territorio.

“Pues no voy yo a contestar sobre eso, sencillamente estamos luchando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad; lo estamos haciendo sin violar derechos humanos, ya no hay masacres, no hay tortura”, contestó.

El Ejército y la Marina, agregó, están protegiendo al País y respetando los derechos humanos.

“Y no es humillación de ninguna manera el evitar la violencia. Yo creo que en todos los casos hay que evitar la pérdida de vidas humanas”, advirtió.