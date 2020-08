En el desfile de implicados por sobornos en el caso Odebrecht ¿Quiénes irán a prisión?

MÉXICO – Las palabras que pronunció Luis Videgaray, uno de los hombres más cercanos en su momento al presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), pronunció “¡Muy bien, campeón: vamos con todo!”, palabras que al parecer nunca olvidó, el ex director de la paraestatal de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya.

La frase tenían sentido, según dijo Emilio Lozoya en la averiguación previa filtrada ilegalmente a medios de comunicación desde la Fiscalía General de la República y considerada auténtica por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin duda esas palabras de ánimo, lograron en Lozoya la motivación para realizar los actos delictivos por los que hoy se encuentra en prisón domiciliaria; y ahora ser testigo protegido del actual gobierno mexicano a cambio de tratos preferenciales en el juicio por su participación en los actividades ilícitas relacionadas con sobornos de la empresa transnacional Odebrecht a funcionarios y políticos.

Se desconocen los detalles del pacto como informador protegido, de quien se sabe cursó dos licenciatura (economía y derecho) y una maestría en Harvard (en Desarrollo Internacional); de ser alto funcionario del Fondo Monetario Internacional y una joven promesa en el gobierno mexicano, a un prófugo de la justicia y delator.

Emilio Lozoya sostiene que el objetivo de Peña Nieto no era abrir a Pemex al capital privado para bien de México, sino porque la empresa brasileña Odebrecht quería nuevos contratos y renovaciones de otros en la paraestatal mexicana y para ello metió millones de dólares a la campaña de EPN, primero, y luego a legisladores en el congreso.

Y para no ser el único juzgado,levantó una demanda penal en contra de dos ex presidentes a los que acusa detalladamente de beneficiarse de los sobornos de Odebrecht: Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón; además de dos ex candidatos presidenciales: José Antonio Meade (PRI) y Ricardo Anaya (PAN).

A exlegisladores para que votaran en 2014 por la Reforma Energética, entre los cuales se encuentran los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez, hoy mandatario de Querétaro y Salvador Vega y Jorge Luis Valle Maury. Y, con otro tipo de señalamiento al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, entre otros menos.

El reto de la fiscalía es demostrar que no hay una motivación política, porque ahora prefirió dar la información a la prensa y no reservarla para la investigación, advirtió el analista del Centro de Investigación y Docencia Económica, José Antonio Crespo; agregó Ahora tendrá que probarlo, as autoridades deberían ir contra todos los involucrados. Si se queda todo en un uso político-mediático, no va a servir para nada al país.

Una opulenta residencia en la capital mexicana, Bosques de los Ciruelos 194, Emilio Ricardo Lozoya enfrenta a la justicia en libertad condicional, éste declaró que por allá a principios de la década pasada, asesoraba a Luis de Meneses Weyll, directivo de Odebrecht en México, porque éste quería expandir sus negocios en America Latina, México y Medio Oriente.

Hoy de Meneses Weyll está asociado con escándalos en Perú y Brasil por el uso de dinero para sobornos, pero, en los tiempos que narra el ex director de Pemex no había este precedente público y por eso sirvió de enlace con algunos empresarios de Hidalgo y Veracruz.

Lozoya aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray se acercaron a él para llevar y traer mensajes, como si Odebrecht les soltaba el efectivo para ganar la Presidencia de México, ellos le darían jugosos contratos en Pemex pues promoverían un cambio legal para la inversión privada.

Tal cual se lo dijo a Luis de Meneses, el primero prometió dar seis millones de dólares, pero al final solo aportó cuatro millones, de los cuales, Lozoya se quedó con 1.5 millones, el resto se fue entrada a pagar 1.6 millones de dólares para consultores extranjeros tales como Dirk Zavala, Ean LLC, José Eshkenazi, Markham, Bendixen, Chlopal Leonard y Mauricio Sanchez.

El voto le dio la victoria a Enrique Peña —entre acusaciones de comprar sufragios con dinero en efectivo— y el siguiente paso era la aprobación de la Reforma Energética para cumplirle a Odebrecht y darle sus contratos.

“Para 2013 la relación ya no era de soborno-contrato soborno, sino más profunda. Se trataba de ejercer influencia sobre el presidente de la república y el legislativo de México”, dijo Lozoya.

Lozoya afirma que esta fue una de las etapas más convulsas para él porque Videgaray lo puso a liderar la repartición de sobornoa a políticos con mucha ambición, dispuestos al chantaje y a vender su alma con tal de hacerse de mucho dinero.

De todas las situaciones que ha declarado Emilio Lozoya dice que hay testigos, videos, recibos firmados por gente enviada especial para recibir la plata; hombres y mujeres de confianza, choferes, secretarios particulares.

Cuando se terminaron de dar los sobornos que Videgaray apuntaba en un papelito según daba instrucciones a Lozoya, el primero pronució aquellas palabras que el ex director de Pemex nunca olvidaría: “Muy bien, campeón: ¡vamos con todo!

Al respecto, los implicados en estas declaraciones han contrademandado o negado los hechos o solo han guardado silencio.

Por otra parte, el Presidente López Obrador ha comentado que, conforme avancen las investigaciones y la Fiscalía determine responsabilidades de los ex presidentes, se realizará una consulta ciudadana, mediante la cual, “el pueblo puede solicitar que se juzgue a los ex presidentes”puntualizó.

Con fragmentos de información de El Diario