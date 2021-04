Multan a diputada del PAN por promoverse con programa público

QUERÉTARO.- La 59 Legislatura local autorizó multar con más de 8 mil pesos a la diputada panista Verónica Hernández Flores, en acato de que la autoridad electoral determinó que incurrió en promoción personalizada valiéndose de un programa de apoyo social de gobierno del estado.

El 25 de marzo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) que Hernández utilizó para promocionarse de manera indebida en sus redes sociales el programa que para la entrega de despensas realizó gobierno del estado.

La entrega de productos se realizó por las autoridades para apoyar a las familias afectadas por la contingencia sanitaria.

La resolución se emitió tras analizar 69 imágenes que la también presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia publicó en sus redes sociales.

El panista Gerardo Ángeles Herrera, diputado presidente de la Mesa Directiva, informó que el dictamen para sancionar a la diputada que resolvió el TEEQ se recibió el 29 de marzo.

La propuesta de sanción que turnó la Contraloría Interna del Poder Legislativo contó con 13 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones; se aplicó conforme a la aprobación que se realizó por los diputados para que en la 59 Legislatura se puedan aplicar sanciones a servidores públicos sin superior jerárquico que cometan fracciones electorales; es decir, a los diputados que incumplan con la normatividad electoral.

La multa determinada para la diputada fue de 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el equivalente a 8 mil 962 pesos.

Cabe recordar que en la resolución del TEEQ se determinó que las sanciones a la diputada deberían aplicarse conforme a la Ley Electoral anterior, toda vez que la que se encuentra vigente se aplica desde el 1 de junio del 2020 y los hechos denunciados se realizaron antes del 31 de mayo.

Laura Polo Herrera, diputada por Morena, acusó al grupo mayoritario del PAN de actuar sin transparencia, derivado de que no se informó de la sanción antes de ingresarla al orden del día de la Sesión de Pleno.



"No hay transparencia aquí en la Legislatura, nos dan a conocer lo que quieren que sepamos y eso no debe ser", argumentó Polo Herrera.