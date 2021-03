Mujeres transgénero piden al Congreso del Edomex prioridad en Ley de Identidad de Género

TOLUCA, Estado de México.- Mujeres transgénero iniciaron un plantón y huelga de hambre en calles que rodean a la Legislatura del Estado de México, para exigir que suban al pleno la iniciativa de Ley de Identidad de Género, “que nos permitirá tener identidad, porque hoy somos anónimas, nuestra credencial de elector tiene un nombre diferente, no corresponde a lo que soy”, afirmó Tania Vázquez, presidenta de “Las Famosas Toluca”, coordinadora de los colectivos trans del Estado de México.



Este plantón obstruyó las calles aledañas a la Cámara de Diputados como Lerdo, Rivapalacio e Independencia, donde mujeres trans de Las Famosas de Toluca colocaron banderas de color azul, rosa y blanco para exigir el análisis y votación de la Ley de reasignación de Identidad de Género.

“Aquí vamos a acampar y a iniciar una huelga de hambre”, afirmó Tania Vázquez, al indicar que se preparó para sostener un ayuno prolongado, toda vez que desde el 11 de dic de 2020, se comprometieron a subir el tema al pleno y no lo han hecho y solo falta una semana para que termine el periodo ordinario y nada.

Porque al final del día siguen segregando a las mujeres transexuales al no subir a pleno esta iniciativa de Ley, la identidad es un derecho protegido jurídicamente, el tener una credencial de elector constituye tener identidad, pero hoy aparecemos como anónimas no tenemos identidad, porque nuestro nombre no concuerda con la credencial del INE”, señaló la activista.