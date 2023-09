Mujeres migrantes se ven obligadas a dar a luz en la frontera entre México y EU

CIUDAD JUÁREZ.- La desesperación ante la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos ha llevado a que algunas mujeres embarazadas se vean en la obligación de dar a luz en el punto fronterizo mientras esperan una oportunidad para solicitar asilo al Gobierno estadounidense.

De este modo, el diario español EFE decidió hablar con Erika Lobos, una joven de 20 años originaria de Guatemala, quien hace dos meses estaba a punto de ingresar a Texas cuando se le rompió la fuente y tuvo que ser asistida por las autoridades migratorias.

Ya estábamos a punto de pasar para Estados Unidos, pero se me rompió la fuente y me mandaron hasta abajo del puente y unos oficiales que estaban ahí me ayudaron a tener la niña porque ya no podía esperar la ambulancia”, añadió.