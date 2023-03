Mujeres ayuujk denuncian intimidación de marinos por protesta en Oaxaca

JUCHITÁN.- Durante su esfuerzo por impedir los trabajos de modernización en las vías del tren transístmico en Juchitán, Oaxaca, un grupo de manifestantes mujeres misex o ayuujk fueron intimidadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) con el objetivo de que desalojaran el lugar.

Fue en el décimo día de protesta que mantienen los campesinos de Mogoñé Viejo y en el marco del Día Internacional de la Mujer que la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador el cese de su política de despojo en el territorio.

No obstante, la organización informó que alrededor de 20 elementos de la Semar llegaron junto con el vicealmirante Juan Carlos Vera, responsable del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), e intentaron desalojar a las manifestantes por medio de intimadaciones y pretendiendo llevarse cuatro maquinas que están retenidas por la población.

Esta no es la primera vez que los marinos intentan intimidad a las mujeres indígenas

Este nuevo acto de provocación, expuso Ucizoni, ocurrió 24 horas después que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, recibió a una comisión de pobladores de Mogoñé Viejo y les ofreció la instalación de una mesa de diálogo.

La oportunidad de reunirse con el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, fue pactada para este fin de semana en la ciudad de Matías Romero, pero por las provocaciones, "parece que hay intereses que desean cancelar la vía del diálogo", dijo Ucizoni en un comunicado.

Mientras las mujeres indígenas se movilizaron este día en nuestra región para exigir respeto a sus derechos, marinos al mando del vicealmirante Juan Carlos Vera y del capitán Jorge Bremon Zamorano, volvieron a presentarse de manera intimidatoria", acusó.

Previo a este nuevo intento de desalojo, más de 30 mujeres indígenas auujk se habían pronunciado en contra de la violencia contra la mujer, que en su experiencia se traduce en el despojo de su territorio ante el avance de magrapoyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que con el puño en alto rechazaron dicha obra así como la presencia de la Marina en sus tierras.

"No más despojo, no más violencia, no a la militarización. Fuera la Marina ese nuestros territorios, no al Corredor Interoceánico", exclamaron a través de un video.