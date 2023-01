Mujer protesta contra ley antitabaco en México fumando y le llueven críticas: "¡Qué asco!"

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales una mujer protestó contra la ley ley antitabaco fumando y le llovieron críticas.

La tuitera Avi, posó ante sus cámaras con un cigarro y escribió: “Prohibido prohibir, porque al Gobierno no le interesa salvar vidas, le interesa multarnos y sacarnos más dinero”.

Agregó:

Mi statement es que hay una gran diferencia entre respetar a los no fumadores y otra es que te prohíban y te quieran multar. Siempre voy a defender las libertades”.

Esos comentarios y la grabación le valieron cientos de críticas.

“A mí no me interesa recibir tu humo de segunda mano ni compartir tu enfisema. No quiero arriesgar a personas que han sufrido cualquier tipo de cáncer a tener reincidencia solo porque a ti se te antoja fumar. Te apoyo en muchas cosas, pero en esta estás totalmente equivocada”, le escribió un seguidor.

Otro le señaló que le daba “asco” el video.

OMS felicita a México por prohibir exhibición de cigarros en tiendas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó a México por la nueva Ley de Control de Tabaco.

En un mensaje en Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS, comentó: “Bravo México”.

@OMS da la bienvenida a un movimiento tan audaz en el control del tabaco. ¡Hacemos un llamado a todos los países para fortalecer las políticas de #NoTabaco y ayudarnos a prevenir 8 millones de muertes cada año!”, indicó Ghebreyesus.

Este domingo 15 de enero entró en vigor la nueva ley que prohíbe la exhibición directa e indirecta de todos los productos que contengan tabaco en las tiendas, por lo que la venta de estos productos tendrá que realizarse por medio de una lista sin logotipos, marcas o sellos.