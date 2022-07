Mujer pierde la vida tras una cirugía estética en una clínica de Tijuana

TIJUANA, Baja California.- Una mujer de Tijuana perdió la vida luego de practicarse una cirugía estética en una clínica conocida como "Diagnosis". La familia de la víctima acusan que la muerte derivó de las malas condiciones del equipo utilizado por el personal.

La víctima fue identificada como Lilian Gastélum Flores, de 37 años, quien según su hermana Ana Karen, contaba con un buen estado de salud.

Mi hermana estuvo muerta una hora ahí adentro y yo, como familiar, no tuve ninguna respuesta por parte del consultorio", indicó Ana Karen.

El procedimiento se llevó a cabo en un establecimiento que se encuentra en un edificio con oficinas, en la calle Leona Vicario, de la colonia Zona Río, a lado de los juzgados federales.

Ana Karen culpa la muerte de su hermana al cirujano Lloyd Alexander. Relata que dos pacientes que se someterían a cirugías salieron antes de lo previsto y, al hablar con ellas, se enteró que el equipo no estaba funcionando.

Mi corazón me dijo que grabara. Tengo grabado el momento en que la chica me dice que los aparatos no sirven", contó.