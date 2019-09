Muestra AMLO cámara de espionaje; políticamente es indestructible, afirma

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los espías que colocaron una cámara sofisticada en uno de los salones de reuniones de Palacio Nacional para espiar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, debían descargar cada tanto tiempo las imágenes captadas por el dispositivo.

López Obrador mostró esta mañana la cámara que fue encontrada en una de los salones en donde recibe a personas que van a plantearle distintos temas.

Es un aparato que debe ser moderno, estaba en una de las salas donde asisten los que me van hacer planteamientos de todo tipo, y nosotros no aceptamos que nos hagan propuestas indecorosas, no hay nada que ocultar”, precisó.