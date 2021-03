Muertes por Covid-19 son usadas por adversarios para perjudicar a su gobierno: “andan siempre zopiloteando”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la cifras sobre las muertes por Covid-19 en México han “levantado polémica”, pero que han sido usadas por sus adversarios para perjudicar a su gobierno.

Grupo Healy preguntó al mandatario sobre el reporte de la Secretaría de Salud sobre Exceso de Mortalidad que indicaría que las muertes por la enfermedad han superado las 300 mil.

“La cifra ha levantado polémica, hasta (Felipe) Calderón y The Washington Post. Nosotros no ocultamos nada, lo seguirá haciendo la Secretaría de Salud, hemos hecho todo lo que hemos podido, ha habido una entrega total, se ha actuado no solo como buenos servidores públicos, sino como de buen corazón, hemos trabajado día y noche, estamos hablando de muchos trabajadores de la salud”, dijo.

López Obrador recordó que México fue el primer en Latinoamérica en aplicar la vacuna contra el coronavirus.