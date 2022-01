Mueren más de dos millones de abejas en Quintana Roo

QUINTANA ROO.- Apicultores de José María Morelos y Pavón, en Quintana Roo reportaron la muerte de más de dos millones de sus abejas por tercera ocasión, donde muchas de ellas fueron encontradas desorientadas, caminando en círculos o agonizando.

“Totalmente se murieron nuestras abejas y nos sentimos mal por eso”, dijo el apicultor Florindo Blanco en entrevista para Azteca Noticias.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero, cuando los apicultores se disponían a iniciar sus labores y descubrieron a sus abejas muertas, supuestamente por envenenamiento.

Luego de la crisis por la pandemia de Covid-19, se esperaba que este año fuera de buena cosecha para los apicultores, pues el litro de miel alcanzaría los 55 pesos.

No es fácil levantarse otra vez, porque una vez que te matan 30 colmenas o 35, eso ya no lo puedes recuperar, ya no, y ahorita con esto prácticamente es el golpe final”, declaró el apicultor Gabriel Petch.