Muere turista argentino tras ser atacado a machetazos en las playas de Chachahua, Oaxaca

MÉXICO.- Fue el viernes pasado cuando, en las playas de Chacahua, Oaxaca, tres turistas argentinos, Macarena Elía González (29 años), Santiago Lastra (22 años) y Benjamín Gamond (23 años), fueron víctimas de un ataque con machete por parte de una persona sin una razón aparente.

En el ataque, Benjamín Gamond recibió tres cortes de machete en la cabeza, por lo que fue llevado inmediatamente a un hospital en Puerto Escondido.

No obstante, el joven de 23 años no sobrevivió.

Mediante su cuenta de Instagram, Facu Gamond, un hermano de Benjamín, confirmó la noticia del fallecimiento del joven, además de agradecer el apoyo brindado por la comunidad en estos momentos difíciles para su familia.

La familia Gamond informa con inmenso dolor, la triste noticia que Benja no lo logro. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enorme como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó. Pedimos puedan entender el momento y respetar el dolor de la familia. Gracias", expresó.