Muere Xavier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox

GUANAJUATO.-Falleció Xavier Fox Quesada hermano del ex presidente de México, Vicente Fox, reveló el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, en su cuenta de Twitter.

"Lamento profundamente la partida de Xavier Fox Quesada, hermano del ex Presidente de la República y ex Gobernador de Guanajuato, @VicenteFoxQue. Envío mis condolencias y fuerte abrazo a familiares y amigos. Espero que pronto encuentren resignación. Descanse en paz", ecribió en mandatario en su red social.

Hasta el momento se desconocen las causas y el lugar del fallecimiento. Vicente Fox no se ha manifestado en redes sociales.

El gobierno municipal de León también envió las condolencias a la familia.

"El Gobierno Municipal de León lamenta el sensible fallecimiento de Xavier Fox Quesada, hermano del ex presidente de México y ex gobernador de Guanajuato @VicenteFoxQue. Descanse en paz".

Políticos enviaron concolencias a Fox. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña escribió en Twitter: "Mis condolencias a @VicenteFoxQue por la muerte de su hermano Xavier Fox Quesada. Mi solidaridad con familiares y amigos".

Por su lado, el presidente del PAN, Marko Cortés dijo: "Mi más sentido pésame a mi amigo, ex presidente @VicenteFoxQue, por el sensible fallecimiento de su hermano Xavier Fox Quesada. Mis condolencias a familiares y amigos, QEPD".