Movimiento feminista pide a AMLO respetar protesta del 9 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO.-Integrantes del movimiento feminista pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no descalifique ni etiquete al Paro Nacional de Mujeres, previsto para el 9 de marzo próximo, porque es parte de una convocatoria amplia e internacional.



Manifestaron que hace falta un mensaje claro del Ejecutivo federal, no sólo a favor de la iniciativa, sino también sobre lo que va a hacer su Gobierno para afrontar la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres.



Además, remarcaron que el llamado al paro busca visibilizar que son ignoradas sus demandas.

Lucía Melgar afirmó que fue indignante el mensaje del Presidente al señalar una relación entre la convocatoria del movimiento feminista y los conservadores.



Fue indignante su comentario, no tiene sentido político ni sensibilidad. El movimiento feminista está más allá de los partidos, cada quien responderá a la convocatoria desde el lugar en el que esté", indicó la profesora de literatura de género.



"Hasta las mujeres conservadoras son victimas del patriarcado, por lo que la lucha feminista está más allá de la ideología partidista", indicó.



Asimismo, agregó que fue "patético" que la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez, primero apoyara el Paro Nacional y luego corriera y convocara a ir a trabajar.



"Si no quiere sumarse que no lo haga, pero que no convoque a no sumarse al paro, porque además, no le van a hacer caso", destacó.



Elsa Conde indicó que no se debe caer en las provocaciones de las etiquetas, porque el movimiento feminista es horizontal y acudirán al acto aquellas que se sientan identificadas con el mismo.



En tanto, la ex diputada Teresa Inchaústegui reconoció que sí existen grupos de derecha que se quieren "subir al templete" y llevar agua a su molino, cuando históricamente no han apoyado sus causas, pero aseguró que las mujeres saben detectarlo.



Indicó que esos grupos que ahora apoyan el Paro son los mismos que no han acompañado los reclamos de interrupción legal del embarazo, reproducción elegida o matrimonio entre personas del mismo sexo.