Movimiento Ciudadano pide renuncia de Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.-El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y líder de la bancada naranja en el Senado de la República, Clemente Castañeda Hoeflich, criticó las declaraciones que hizo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes.

En la conferencia, López-Gatell advirtió que “la fuerza del presidente es moral, no de contagio”, al referirse a la razón por la que no le ha recomendado detener sus giras de trabajo por el interior de la República, en razón de prevenir un contagio de COVID-19.

Al respecto, la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, solicitó la renuncia del subsecretario de Salud, dijo, porque con esas declaraciones “no puede seguir al frente de la Subsecretaría de Salud y menos llevar la contingencia del coronavirus en México”.

“Doctor López-Gatell, por respeto a su profesión y al momento que vivimos, renuncie. El momento que vivimos requiere de seriedad y liderazgo, requiere a una persona comprometida con su país y con cuidar la salud de la gente, no quedar bien con un jefe”, señaló la legisladora.

A nombre de la fracción naranja, Delgadillo también exhortó al presidente López Obrador a cancelar, por decisión propia y no por recomendación sanitaria, las giras que realiza a provincia los fines de semana. “Este es el momento en el que debe demostrar que es un hombre de Estado”, dijo.

“Cancele sus giras, no por usted, por la gente que lo sigue; no por su salud, sino por dar ejemplo y demostrarle a la gente que esta pandemia se debe enfrentar con seriedad”, añadió.

En la conferencia mañanera, López Obrador pidió al subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, informar sobre cuándo podría dejar de acudir a concentraciones.

"Él me va a decir: 'no es conveniente que se reúna con mucha gente, no saludos, ni abrazos ni nada", dijo López Obrador mientras pasaba el brazo por encima de los hombros del subsecretario.

"La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio", respondió López-Gatell, que aclaró que México se encuentra aún en fase uno de contención del virus.

Pero "va a haber un momento en donde pudiera ser necesario que concentraciones masivas de menor tamaño pudieran cancelarse", indicó.