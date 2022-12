Movilizaciones, marchas y protestas para la CDMX este sábado 24 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este sábado 24 de diciembre, no hay ningúna movilización programada en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, ten en cuenta que, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para este sábado, los vehículos que no pueden salir de casa por el Hoy No Circula son:

Holograma 1, terminación de placa PAR.

Holograma 2

Placas foráneas