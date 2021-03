Morena se resiste; le da oportunidad a Félix Salgado

CIUDAD DE MÉXICO.- Los intentos por sepultar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero han fracasado hasta ahora.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena definió anoche que repondrá el proceso para elegir candidato al gobierno de Guerrero, nuevamente por encuesta. De inmediato, Félix Salgado anunció que está listo para participar en la encuesta que va a llevar a cabo Morena.

Compañeras y compañeros, estamos listos para participar en la encuesta que va a realizar nuestro partido Morena. Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la encuesta, Félix es la respuesta", escribió en su cuenta de Twitter el senador con licencia.

Por ahora, Morena arrancará la campaña en el estado, sin candidato, y espera poder registrar al mismo el próximo 10 de marzo.

El partido dio a conocer anoche que se acordó "por unanimidad" la ruta de trabajo para dar cumplimiento a lo que mandató la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ): reponer el proceso de selección de candidato para buscar la gubernatura de Guerrero.

"Para dar inicio con la reposición del proceso de la selección de la candidatura a la gubernatura de Guerrero se solicitará a la Comisión Nacional de Encuestas de Morena llevar a cabo una encuesta en dicha entidad.

"Con los resultados de la medición, la Comisión Nacional de Elecciones podrá realizar la valoración de perfiles de los diferentes aspirantes", detalló Morena a través de un comunicado.

Agregó que será en los próximos días que se informará sobre los resultados de la reposición de procedimiento, así como el registro definitivo de la candidatura.

De acuerdo con fuentes del partido, dentro de la Comisión Nacional de Elecciones, que encabeza Mario Delgado, existe una evidente división en la que la secretaria general, Citlalli Hernández, ha pedido abiertamente que no se permita a Félix Salgado participar nuevamente en el proceso; sin embargo, se ha topado con la negativa de la mayoría de integrantes.

Este lunes el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (Teegro) desechó el juicio electoral que interpuso Basilia Castañeda Maciel y otras personas en contra de Salgado Macedonio, quienes pidieron retirarlo de la candidatura.

El juicio fue interpuesto por Basilia Castañeda Maciel, quien acusa a Salgado Macedonio de haber cometido abuso sexual en su contra en diciembre de 1998.

Los magistrados del TeeGro determinaron improcedente el proyecto por dos causales: la primera, porque, de acuerdo con el calendario electoral y los lineamientos de registro de candidaturas, el plazo que tiene el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC Guerrero), para sesionar y resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a gobernador de Guerrero el plazo es del 2 al 4 de marzo del año en curso, por tanto, es incuestionable que el acto impugnado no ha nacido a la vida jurídica.

La segunda, "por la falta de nombre y firma-autográfa de 60 ciudadanas, relacionada en una copia fotostática simple, las cuales en el escrito de demanda las refieren con la palabra 'y otras'; sin embargo, en ninguna de ellas se advierte las firmas-autógrafas que haga suponer que ese documento fue elaborado con el consentimiento de dichas ciudadanas, y menos que éstas hagan suyos los razonamientos y pretensiones que se invocan en el escrito del medio impugnativo".

El pasado viernes la CNHJ de Morena ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones reponer el proceso de selección de candidatura para competir por la gubernatura de Guerrero y exoneró a Salgado Macedonio de las acusaciones de violencia de género en su contra, así como mala fama pública.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que Salgado Macedonio no ha perdido sus derechos políticos dentro del instituto político, y dejó abierta la puerta para que el senador con licencia vuelva a participar como aspirante a la candidatura por Guerrero.

En la madrugada de ayer, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros anunció que no volverá a participar en el proceso interno, lo que le fue agradecido por Salgado Macedonio, todo a través de redes sociales: "Frente al escenario electoral, los adversarios de la transformación, la derecha retrógrada y sus medios de comunicación, han levantado una avalancha de calumnias contra nuestro movimiento".

Tras acusar que hay ataques contra él y su familia, sostuvo que "esos intereses pretenden utilizar la mentira para hacer a un lado a quienes saben que no pueden comprar. Sus intenciones de minar la confianza ciudadana en este movimiento no han rendido frutos", dijo.

Salgado Macedonio subrayó que sus adversarios quisieron hacer creer que había un golpeteo y división interna en Morena. "No soy factor de división, no voy a prestarme a las guerras intestinas ni tampoco seré instrumento útil a los adversarios de Morena (...) por ello, he decidido retirar mi participación del proceso interno de Morena a la gubernatura".

Ataque

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sectores conservadores utilizan la polémica de Salgado Macedonio para atacar a su gobierno.

Acusó a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) de ser quienes orquestan las protestas en contra de Félix Salgado.

"Pues es que no soy yo, no es conmigo, es con el conservadurismo. ¿En este asunto de Félix Salgado Macedonio quiénes salen a manifestarse?

Entre otras mujeres, que merecen todo mi respeto y además tienen toda la libertad de hacerlo, las legisladoras del PAN. No estoy inventando nada".

— ¿Las víctimas son falsas? —se le preguntó.

— No, no, no, no estoy hablando de eso, no, no, no. Eso merece todo mi respeto. No, estoy hablando de la manipulación que se hace de algunas causas y de cómo, sin proponérselo, se ayuda al régimen de corrupción y de privilegios, al conservadurismo. Sí, porque ¿de cuándo acá son feministas quienes tienen un pensamiento retrograda, reaccionario, conservador?

Nada, es la oportunidad para atacarnos en todo —acusó el Presidente.