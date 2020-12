Morena revive "la cargada"; crónica de un ritual desempolvado

CIUDAD DE MÉXICO.- "Si no tenemos nada qué hacer, mejor no salgamos a la calle", fue lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dictó por la mañana del viernes en el decálogo para evitar contagios de Covid-19. Pero en Morena decenas no atendieron el mensaje.

Este viernes inició el proceso de registro de aspirantes a las candidaturas para competir por alguna de las 15 gubernaturas en disputa para el 2021.

Desde las 10:00 horas comenzaron a llegar "las cargadas" de apoyo a aspirantes y hasta las de protesta en contra de alguien. un viejo ritual que parece desempolvado y vivo, aún en pandemia.

Sin sana distancia, con cubrebocas a medio poner, gritos, pancartas, codo a codo, se realizó el registro de 63 aspirantes que buscan lograr la candidatura.

Este viernes tocó el turno a los de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.

Al interior de Morena se instaló una carpa para recibir a los interesados, quienes al llegar al lugar, pretendían ingresar con su equipo de apoyo que en ocasiones estuvo conformado por una veintena de personas, lo que se les prohibió.

El registro concluyó a las 18:00 horas y continuará este sábado.