Morena registra a 187 candidatos para renovación de nueve gubernaturas en 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- En rueda de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó este martes que un total de 187 candidatos que han inscrito para competir por algunas de las nueve gubernaturas que se renovarán en las elecciones estatales de 2024.

De este modo, detalló que se llevará a cabo una encuesta inicial para identificar a los candidatos más reconocidos, y que los consejos estatales elegirán a dos hombres y dos mujeres como candidatos.

Cada miembro del consejo podrá emitir dos votos, uno por un candidato masculino y el otro por una candidata feminina. Los resultados se deberán enviar a la sede central el jueves.

No obstante, enfatizó que para evitar cualquier forma de sectarismo, la Comisión de Encuestas tendrá la facultad de proponer dos candidatos adicionales, un hombre y una mujer, que no hayan sido seleccionados por los consejos estatales: "Si la competencia es feroz y la encuesta inicial lo respalda, los incluiremos en la encuesta final", señaló.

Delgado instó a los consejeros estatales a no formar bloques, a evitar exclusiones injustificadas y a no mostrar favoritismos, ya que no es apropiado evidenciarse durante este proceso interno.

Respecto a las cifras de registro en diferentes estados, en Chiapas se inscribieron 17 hombres y 7 mujeres; en Ciudad de México, 11 hombres y 3 mujeres; en Guanajuato, cuatro de cada género; en Jalisco, 26 mujeres y 16 hombres; en Morelos, 10 mujeres y 12 hombres; en Puebla, 8 mujeres y 13 hombres; en Tabasco, 2 mujeres y 13 hombres; en Veracruz, 4 mujeres y 18 hombres. Además, en Yucatán se registraron 7 mujeres y 11 hombres.

Mario Delgado también realizó un llamado a sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde para que se inscriban en este proceso, ya que también serán considerados como posibles candidatos.