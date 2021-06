¿Morena perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados? La verdad es que no y aquí te lo contamos

CIUDAD DE MÉXICO.-Morena, el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, ganó en al menos 11 gubernaturas en las elecciones intermedias del domingo 6 de junio y también ganó más asientos en la Cámara de Diputados.

La oposición comentó que Morena había perdido la mayoría calificada, sin embargo, esta aseveración no es real, debido a que Morena nunca tuvo esa mayoría.

El senador Martí Batres aclaró que Morena nunca tuvo la mayoría calificada, sino que la construyó.

"Dice la alianza opositora que Morena no tendrá la mayoría calificada. Absurda retórica. Morena no ha tenido mayoría calificada. La construye. Tal vez lo que trata de reconocer la oposición es que no obtuvo la mayoría. Es decir, que perdió la elección. Es decir, que Morena ganó", dijo en Twitter.

Eso mismo lo confimó Gustavo Madero, el dirigente del PAN: "La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada; la consiguieron con tránsfugas de diputados del PAN, PRI, PRD y la adhesión en bloque del Verde. Ese camino aún subsiste y ya lanzó el dardo envenenado en su mañanera: sólo necesita unos cuantos diputados del PRI".

¿Cuántos diputados tenían en el 2018?

El partido gobernante ganó 191 diputados y 55 senadores. Sin embargo, fue sumando a personas de otros partidos hasta sumanr una bancada de 258 diputados y 59 senadores.

¿Cómo le hizo Morena para construir bancadas más numerosas y así crear una aplanadora imparable en la Cámara de Diputados que le ha permitido sacar todo tipo de leyes y reformas? La respuesta es simple: traslado de legisladores.

Con base en los resultados del 1 de julio del 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó en agosto del año pasado que Morena tendría 191 diputados, de los cuales 106 serían de mayoría relativa, es decir, por voto directo, y 85 plurinominales.

¿Cuántos diputados ganaría en el 2021?

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE) Morena ganó más diputados que en la elección del 2018, pues en esta ocasión tiene como máximo 203 y como mínimo 190. Esto sin sumar los plurinomilaes.

En concreto la alianza de la 4T mantendría el control de la mayoría de la Cámara de Diputados de acuerdo a conteo rápido del INE. En su rango máximo obtendría 292 diputados federales y la alianza PRI, PAN, PRD, 213. En el rango mínimo la 4T 265 diputados y PAN, PRI, PRD 181 diputados.

Así quedó la cámara de diputados este 2021.

Madero dijo que Morena seguirá siendo mayoría, y que seguirán aprobando el presupuesto, todas las iniciativas y cambios legales que quieran.

"Aunque nos duela reconocerlo, Morena y sus aliados seguirán aprobando el presupuesto, todas las iniciativas y cambios legales que quieran, con sus propios votos (igual que ahora); y podrán modificar la constitución y los nombramientos si convencen a unos cuantos legisladores del PRI o MC (igual que ahora)", señaló.

Madero indicó que Morena y sus aliados mantienen la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados, en el Senado y en las legislaturas locales.

¿Cómo estuvo la elección en el 2018 vs 2021?

En 2018 PAN+PRI+PRD+PVEM tuvieron 28’104,044 votos, el 50% de los 55.9 millones de votos emitidos.

En 2021 PAN+PRI+PRD lograron 22’056,481, el 46.7% de la votación.

Morena ganó esta elección intermedia el 100% de los distritos federales de:

Baja California

Baja California Sur

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tlaxcala

Cómo quedan las gubernaturas antes y después de la elección en México: Morena ganó en 11 de las 15

Morena, el partido que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, ganó en al menos once de las 15 gubernaturas que estaban en juego el pasado domingo, según los datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE).

El partido del Presidente triunfó en:

Baja California

Baja California Sur

Colima

Guerrero

Tlaxcala

Sinaloa

Sonora

Michoacán

Nayarit

Zacatecas, según el conteo preliminar.

Asimismo, sus aliados del Partido Verde (PVEM) y del Trabajo (PT) ganaron la gubernatura de San Luis Potosí.

En tanto, el opositor Movimiento Ciudadano (MC) ganó en Nuevo León, una de las contiendas más competidas por ser el Estado más rico del Norte de México.

Mientras que el conservador Partido Acción Nacional (PAN), principal partido de oposición, retuvo en solitario su bastión de Querétaro en el centro del País, y el norteño Chihuahua en alianza con el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Mapa de gubernaturas 2021.

Con estos cambios, el partido de López Obrador, que debutó apenas en las elecciones de 2015, pasa de controlar hasta 14 de las 32 gobernaciones estatales, cifra que se eleva a quince al considerar San Luis Potosí.

Además, queda pendiente la gubernatura de Campeche, que podría dar la victoria número doce a Morena, que encabeza el recuento.