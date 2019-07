Morena no se ha sumando a la austeridad

Pese al ofrecimiento de renunciar a 50% de su financiamiento público y promover cambios legales en ese mismo sentido para someter a los partidos políticos a la “austeridad”, Morena ha cobrado sus ministraciones íntegras durante lo que va del año, a razón de 134.5 millones de pesos cada mes.

Así, en estos primeros siete meses del año ya le han correspondido 941.9 millones de pesos en total, de los cuales 914.4 millones de pesos han sido por concepto de financiamiento público ordinario, y 27.4 millones de pesos para actividades específicas, es decir, tareas editoriales, de educación o capacitación.

Con esa suma excedió el tope de financiamiento que se comprometió a recibir este año: 797.5 millones de pesos, es decir, la mitad de los mil 595 millones de pesos que le corresponden legalmente —tanto por gasto ordinario como para actividades específicas— por haber alcanzado la más alta votación de todos los partidos en 2018.

Con lo recibido hasta hoy Morena duplicó los recursos que le correspondieron el año pasado para gasto ordinario: 418.9 millones de pesos sólo para financiar actividades cotidianas como salarios, pago de servicios, rentas y gasto corriente. Además, hace un año también recibió otros 207.4 millones de pesos para sus gastos de campañas federales.

Sin embargo, aunque mensualmente tocan a Morena 134.5 millones de pesos (130.6 millones de gasto ordinario y 3.9 millones para actividades específicas) hasta ahora ha tenido que dedicar 43.2 millones de pesos a pagar multas electorales por irregularidades administrativas en el reporte de sus ingresos y gastos.



Por eso, aunque ha recibido íntegro su financiamiento, sólo han ingresado en sus arcas 989.7 millones de pesos netos, todo esto según información del Instituto Nacional Electoral (INE).



“Renunciaremos a la mitad”



La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que sigue en firme la decisión del partido de renunciar a 50% de las prerrogativas que le tocan este año, pero aún están en estudio los mecanismos para hacerlo.



Aclaró que a diferencia de otros partidos, ella no tiene firma para acceder a la cuenta bancaria de Morena, pues “nunca he querido ser parte de cuestiones económicas”, de modo que todo ingresa mensualmente, pero es la Secretaría de Finanzas la que administra y lo hace “de forma institucional”.



Contó que a sabiendas de que a más recursos, más disputa, desde el triunfo de Morena en 2018 planteó al entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador que era un riesgo para el partido tener tantos recursos.



Cuando vi cuánto dinero íbamos a tener, dije: ‘¡Qué horroroso!’, todo mundo, y no me equivoqué, porque hoy lo estamos viviendo, va a querer meterse con la cuestión del dinero y me dijo [López Obrador]: ‘¿Qué propones?’, y le dije: ‘Pues renunciar’.