Morena frena iniciativa de ley sobre arrendamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la controversia que se generó por la iniciativa para modificar el Código Civil en relación a la ley de arrendamiento, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino detuvo el proceso para elaborar un dictamen y presentarlo en el próximo periodo extraordinario de sesiones.

Este viernes, la líder de la bancada morenista, Martha Ávila, dijo que no había condiciones para avanzar en el tema y que se requiere un debate más amplio entre todos los sectores involucrados, sobre las implicaciones de los cambios entre arrendatarios e inquilinos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ávila Ventura aseguró que esta decisión se tomó tras concluir el proceso de opinión de la iniciativa, que se realizó en el portal del Congreso, y ahí se polarizó el tema.

Vamos a seguir revisando el tema, platicando con las organizaciones sociales e incluso organizar foros, pero no es el momento preciso para la dictaminación, hay que robustecerla, hay que escuchar a todas las voces, creemos que se necesita más tiempo para revisarla a profundidad porque hay cosas que ya están en la ley, pero no se respetan", afirmó.

La congresista, quien junto con la legisladora Valentina Batres fueron las promotoras de la propuesta, expuso que algunas interpretaciones fueron mal planteadas porque generaron confusión; la intención era que las personas no tuvieran que ser desalojadas durante la emergencia sanitaria y llegaran a un acuerdo con los caseros.

"El objetivo de la iniciativa ciudadana era revisar que hay 42% de casos sin contrato de arrendamiento y, por lo tanto, no hay certeza jurídica para ambas partes y durante esta situación del Covid sabemos que hay gente que no puede sostener sus rentas y se han quedado sin vivienda, por lo que se buscaba garantizar el derecho a la vivienda, al arrendatario e inquilino, pero el asunto de la iniciativa es que hubo una mala redacción en la propuesta de las organizaciones, entonces se confundió el asunto de los desalojos por un asunto de derecho a la vivienda para evitar que la gente llegue a un juicio", dijo.

Sin embargo, consideró que fue un buen ejercicio pues generó polémica y gran participación ciudadana, por lo que se le tiene que dar más análisis a la iniciativa.

Luego de saber la decisión, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración Justicia del Congreso, Eduardo Santillán, informó que se suspendía el proceso de dictamen.

Agregó que no se debía tratar de una legislación al vapor, por lo que esta iniciativa tiene que esperar para desarrollar un dictamen que dé certeza jurídica y dé certidumbre a inversionistas, pero también atienda la problemática social.

La iniciativa, que fue presentada por organizaciones sociales y posteriormente retomada por las diputadas morenistas que la presentaron al pleno, planteaba una serie de cambios como que el contrato de arrendamiento ya no duraría un año, sino tres, como mínimo, y reconocer derechos de un inquilino en contratos verbales.

Si bien la iniciativa fue ingresada durante una sesión de la Comisión Permanente, el tema se elevó con el artículo que escribió en EL UNIVERSAL el ex procurador General de la República y notario público, Ignacio Morales Lechuga, quien advirtió que la propuesta atentaba contra el propietario, porque excluye sanciones al arrendatario incumplido o invasor, además de que plantea contratos mínimos de tres años y no de uno.

Este viernes, luego de que se anunció la suspensión, Morales Lechuga indicó en sus redes sociales que la presión social y la conciencia ciudadana lograron que Morena retirara la reforma al Código Civil.

Otras voces

La Coparmex CDMX consideró que la propuesta ponía en peligro el derecho de la propiedad y que el gobierno no debería trasladar la responsabilidad del derecho a la vivienda a particulares.

La semana pasada, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el Gobierno local busca un esquema para que las personas que no han podido pagar la renta de sus hogares y negocios por la crisis generada por la emergencia sanitaria del Covid-19 no tengan que ser desalojadas, apelando por la solidaridad de los propietarios, pero que no conocía dicha iniciativa.