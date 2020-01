Morena busca que 258 diputados participen en compra de un "cachito"

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que buscará que los 258 legisladores que integran esta fracción adquieran una serie con 20 cachitos cada uno, para lo que tendrían que invertir 10 mil pesos por persona.



En conferencia de prensa, confió en que la venta del avión saldrá adelante a través de la rifa y adelantó que los legisladores van a ayudar al Ejecutivo a vender los boletos en sus estados y distritos.



Los coordinadores de diputados de PRI, René Juárez; PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y PRD, Verónica Juárez, señalaron que existen temas más importantes en el país, como la inseguridad y desabasto de medicamentos, antes que tratar la rifa del avión presidencial.



"Yo tengo otras preocupaciones, yo quiero que haya medicinas para los niños con cáncer; quiero que baje la delincuencia, que haya paz, que haya más seguridad; quisiera un sistema de salud mucho más eficaz; quisiera que la educación fuera de mayor calidad.



"Yo la verdad no tengo ningún comentario, porque estoy ocupado en otros temas", señaló el priista René Juárez Cisneros. Dijo que no pretende distraer el poco tiempo que tiene en el tema del avión.



El panista Romero Hicks consideró que el tema de la rifa del avión y los boletos es una ocurrencia de escándalo y de risa mundial. "Estamos frente a un sexenio perdido, necesitamos que el Presidente asuma lo que no estamos atendiendo de parte de él", comentó.



La violencia y la inseguridad, añadió, son temas prioritarios por atender, además del desabasto de medicamentos y el "escándalo" del Instituto para la Salud y el Bienestar, que no tiene manuales, lineamientos, reglas de operación.



Y necesitamos que se ponga [el Presidente de la República] a trabajar en la economía del país y además que dialogue. Llevamos ya 13meses cumplidos, casi 14, en los que no se ha reunido con un solo legislador que no sea de la alianza Juntos Haremos Historia, es un Presidente que no lee la realidad, no convoca, no escucha, no concilia y solamente regaña", señaló.