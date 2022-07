Morena, PT y PVEM rechazan iniciativa para subsidiar la canasta básica

CIUDAD DE MÉXICO.- La iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), que pretendía reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría con el fin de subsidiar los productos de la canasta básica fue rechazada por las bancadas de Morena, PT y el PVEM.

La propuesta detallaba que el costo del subsidio sería financiado con los excedentes petroleros, ingresos que fueron autorizados en la Ley de Ingresos, y también intervendrían los excedentes de ingresos de los estados.

La propuesta de la diputada Cecilia Patrón Laviada, fue rechazada por 25 votos a favor de desecharla, así como 18 en contra por parte de diputadas y diputados del PRI, PAN, PRD y MC.

En el acto, realizado vía semipresencial, los morenistas argumentaron que la propuesta tendría un alto impacto presupuestal.

"La iniciativa tiene un impacto presupuestal de más de 67 mil millones de pesos, además de que no está acorde del Plan Nacional de Desarrollo", declaró el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, de Morena.

Por el Partido del Trabajo (PT), el diputado Reginaldo Sandoval Flores señaló que la aprobación de la iniciativa conllevaría un impacto presupuestal y habría reducción en el porcentaje del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, "lo que pone en riesgo el cumplimiento de las prioridades de la Administración Pública Federal y limita los recursos para programas y proyectos prioritarios".

Te puede interesar: Por inflación, Bimbo aumentará precios de sus productos; estos serán los nuevos costos

Patrón Laviada, criticó que sus homólogos del partido en el poder, defiendan las prioridades del Ejecutivo Federal y no las de la población.

El problema es que para lo que no son las prioridades del palacio nacional y del presidente no hay dinero. Pero para sus obras faraónicas hay hasta para cubrir sobreprecios de más del 100%, como es el caso de la refinería de dos bocas, que se planteó en 8 mil millones de dólares, y ya se habla de hasta 17 mil millones de dólares. Y ese es nuestro más profundo reclamo; que mientras las familias la están pasando mal en esta crisis, el gobierno no tiene la sensibilidad para priorizar soluciones que les puedan servir en su vida diaria", acusó.