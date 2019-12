Morelos: Vinculan a proceso a 5 ex funcionarios

CUERNAVACA, Morelos.- La Fiscalía Anticorrupción consiguió la unanimidad de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para confirmar la vinculación a proceso de la ex secretaria de Obras Públicas, el ex secretario de Desarrollo Sustentable y tres ex servidores públicos más, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

El proceso contra los exservidores públicos de la anterior administración está relacionada con la causa penal JC/330/2019, respecto a la construcción de una planta valorizadora de residuos, ubicada en el municipio de Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos, la cual no fue terminada, ni se encuentra activa pero fue entregada por la empresa y recibida como si estuviera terminada al 100 por ciento.

La Fiscalía celebró el fallo del TSJ porque la defensa de los acusados apeló la decisión del juez y lograron revertir la resolución, pero la Fiscalía combatió el dictamen y obtuvo la determinación favorable de parte de los magistrados de la Sala del Circuito Único en Materia Penal Oral con base en el estudio de más de 28 datos de prueba y argumentos contundentes, informó la Fiscalía.

Con esta determinación, informó la Fiscalía en un comunicado, continúa el proceso contra Patricia “N” ex secretaria de Obras Públicas, Einar “N” exsecretario de Desarrollo Sustentable, Rafael “N” exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, Lucero “N” exdirectora de Obras Públicas y Marco “N” exsupervisor de obra.

Por otra parte magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenaron dar vista de la actuación del juez de la causa a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado para que, de existir alguna falta oficial, proceda en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.