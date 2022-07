Monterrey: Le negaron atención médica y dio a luz en un taxi

MONTERREY.- El día de hoy una mujer dio a luz en un taxi, cuando se dirigía con familiares hacia el Hospital Materno Infantil, luego de que les negaran la atención médica en un Centro de Salud.

De acuerdo con Milenio, fue su hermana quien la ayudó en la labor de parto. La mujer tenía dolores fuertes, y a mitad del camino, sobre la avenida Julio A. Roca, se le rompió la fuente.

La mujer tuvo una niña. El padre, Luis Fernando Aguilar, quien es electricista, dijo que no había avisado en su trabajo que no podría ir, por lo que esperaba que sus jefes hubieran visto el noticiero.

Espero que me estén viendo en el trabajo porque no he avisado y espero me paguen la semana"