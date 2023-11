Monreal rechaza ser visto como "el salvador de las reformas" en su retorno al Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal hizo su retorno a la sede del Senado de la República, pero dejó claro que no se ve a sí mismo como el "salvador de las reformas" o los temas pendientes en la agenda legislativa. En una entrevista, expresó su satisfacción por regresar al Senado y rechazó firmemente la idea de ser considerado como el salvador de los asuntos pendientes, calificando esa postura como pedante.

Además, el exaspirante a la candidatura presidencial de Morena abogó porque sea el pleno del Senado, en lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien elija a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suceder a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

A mí no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra, no me gustaría que el presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado", dijo.