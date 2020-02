Monreal expresa su apoyo a #UnDíaSinNosotras

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, expresó su apoyo al paro nacional de mujeres que se alista para el próximo 9 de marzo.

“Lo veo con simpatía, me parece que está bien. Yo siempre he coincidido con la lucha femenil. He presentado iniciativas en la Ley General de no Violencia contra las Mujeres, espero que en los próximos días la retomemos, pero yo la veo normal; es una convocatoria amplia y lo que las mujeres decidan está bien”.

El legislador dijo que ve con simpatía el ambiente que se ha creado de un paro de mujeres, el cual se tiene previsto para el 9 de marzo y buscará que se discutan las reformas pendientes en materia de combate a la violencia hacia las mujeres en los próximos días.

Tras cuestionarle si las senadoras asistirán a trabajar o será una decisión personal el día del paro nacional, el morenista dijo que es libre y aseguró que las mujeres son muy trabajadoras en el Senado.

Un día que se tomen no altera la vida del Senado”, manifestó.

Además, dijo que es probable que su esposa e hijas participen en el paro porque son muy feministas.

Con información de Milenio