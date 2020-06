Monreal denuncia instalación de espectaculares ofensivos contra AMLO en Jalisco; piden su salida del Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, denunció que en la Zona Metropolitana de Guadalajara se han instalado espectaculares con una “caricatura ofensiva” del lobo feroz contra Andrés Manuel López Obrador, demandando su salida de la presidencia.

Durante una videoconferencia, el senador preguntó por el origen de dicha campaña, la cual dijo, destaca el presunto "Proyecto Rescatemos a México" sin autentificar que se envío a Palacio Nacional, de un supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA). Dado a conocer por el vocero del mandatario, Jesús Ramírez Cuevas, en la conferencia matutina de este martes.

Monreal Ávila cuestionó "¿Quién les paga?, ¿quién los elabora?, ¿quién los autoriza? A mí me parece que le da sentido a la estrategia que hoy el presidente denunció. Son espectaculares públicos en Jalisco”.

Asimismo, presentó las caricaturas en donde se observan los siguientes slogans:

El político zacatecano enfatizó:

Ya no se están ocultando, digo, ya no es que sea un documento filtrado o que alguno de ellos en su conciencia se haya arrepentido y se lo haya mandado al presidente, ¡no!, está en la calle y creo que esa no es la forma de reconciliar. Eso es mi punto de vista, porque esto ahonda, profundiza, confronta más de lo que ya estamos".