Monreal afirma que otra persona firmó por él la compra de sus libros para el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- A ocho días de que el medio SinEmbargo revelara una investigación sobre la compra de cientos de ejemplares del libro "Errar es humano, rectificar es política" de Ricardo Monreal por parte del Senado de la República, el senador de Morena ha decidido dar una entrevista para esclarecer la polémica.

Para empezar, Monreal afirmó que en algunos casos es habitual que otras personas firmen por los senadores con el objetivo de agilizar procedimientos, dando entender que este fue el caso con su presunta firma en el documento de comprar de sus libros.

Por otro lado, SinEmbargo afirmó que desde el domingo 12 de febrero habían intentado comunicarse múltiples veces con el senador para dar su lado de la historia pero nunca respondió de vuelta. Sin embargo, durante la entrevista afirmó que "han sido 15 días en los que se ha hecho daño".

Monreal afirmó que el sobreprecio de sus libros fue un "error"

Siempre hemos dado la cara, me extraña por parte de mis colaboradores que no hayan señalado que usted quería una entrevista. Cuando me lo dijeron la acepté de inmeadiato porque nuestra obligación es siempre dar la cara", afirmó.

"Es un reportaje que creí que iba a pasar o que iban a investigar más, pero no se hzo y me lastimó. Yo debí haberlo hecho desde el primer día, debí haberlo aclarado, pero no me dijeron nada y no es causa suya sino de los colaboradores míos".

Por último, sobre la acusación de la compra de sus libros a sobreprecio, Monreal argumentó que fue un "error" y que la editorial devolvió los 1.5 millones al Senado. De este modo, acusó a la reportera del reportaje de "no investigar bien" y aseguró que la documentación del error está incluida en el PNT.

Con información de SinEmbargo

