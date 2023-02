Molnupiravir: Medicina para Covid podría estar impulsando nuevas variantes más fuertes y transmisibles

CIUDAD DE MÉXICO.- Una medicina para el Covid podría estar impulsando la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV2 que agudizarían y prolongarían la pandemia.

El medicamento, molnupiravir, producido por Merck & Co., está diseñado para matar el virus al inducir mutaciones en el genoma viral, cita el portal de Science.

Pero un análisis en genomas virales sugiere que algunas personas tratadas con el medicamento generan nuevos virus que no solo siguen siendo viables, sino que se propagan.



Está muy claro que los virus mutantes viables pueden sobrevivir (al tratamiento con molnupiravir) y competir (con las variantes existentes)”, dice el virólogo William Haseltine, presidente de ACCESS Health International.

“Creo que estamos cortejando el desastre”, agrega.

Merk & Co. niega la aparición de nuevas variantes

Un portavoz de Merck niega que el fármaco haya provocado la aparición de variantes de amplia circulación y algunos investigadores restaron relevancia a la importancia de las mutaciones causadas por el molnupiravir.

En este momento, es mucho ruido y pocas nueces”, dice Raymond Schinazi, químico médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien señala que con el SARS-CoV-2 infectando a millones de personas en todo el mundo, el virus está mutando naturalmente a un ritmo rápido.

¿Molnupiravir; impulsa nuevas variantes?

Autorizado en Reino Unido y Estados Unidos a fines de 2021, molnupiravir fue el primer antiviral oral aprobado en cualquier lugar para combatir el Covid-19. Desde entonces ha sido autorizado en docenas de otros países.

En 2022, Merck estimó las ventas globales del compuesto en más de 5 mil millones de dólares; aunque eso está muy por debajo de los 18.9 mil millones en ventas de 2022 de Paxlovid.

¿Cómo funciona el Molnupiravir?

El fármaco introduce tantas mutaciones en el genoma viral que ya no puede reproducirse. Una preocupación era que el medicamento podría mutar no solo el coronavirus, sino también el ADN de las personas que lo reciben, un efecto secundario que no se ha visto hasta ahora.

Otra era que el virus mutado sobreviviría y se propagaría y quizás resultara más transmisible o virulento que antes.

Un portavoz de Merck calificó la preocupación como “interesante”.

¿Cómo llegaron a sospechar del Molnupiravir?

Ryan Hisner, profesor de ciencias y matemáticas de secundaria en Monroe, Indiana, comenzó a catalogar variantes sospechosas en agosto de 2022 e identificó rápidamente docenas de secuencias que mostraban grupos de esas sustituciones distintivas.

Hisner planteó sus preocupaciones a los investigadores en Twitter y finalmente se asoció con Thomas Peacock, un virólogo del Imperial College London.

Con otros colegas, la pareja revisó sistemáticamente más de 13 millones de secuencias de SARS-CoV-2 en GISAID y analizó aquellas con grupos de más de 20 mutaciones.

En una preimpresión publicada el 27 de enero, informan que un gran subconjunto mostró las sustituciones distintivas ; todos datan de 2022, luego de que molnupiravir comenzara a usarse ampliamente

Y estos grupos característicos, según descubrieron los investigadores, eran hasta 100 veces más comunes en países donde se usaba molnupiravir ampliamente, incluidos Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, que en países como Francia y Canadá donde no se usaba.

¿Molnupiravir, evidencias en Australia?

Investigadores en Australia encontraron evidencia de que el tratamiento con molnupiravir puede estar conduciendo a nuevas variantes en pacientes inmunocomprometidos.

Los nuevos estudios del Reino Unido y Australia no prueban que el molnupiravir esté causando la aparición de nuevas variantes peligrosas del SARS-CoV-2, dice Ravindra Gupta, microbiólogo clínico de la Universidad de Cambridge.

Pero argumenta que el beneficio limitado del fármaco sugiere que ya no vale la pena correr el riesgo. "Tomados en conjunto, estos resultados cuestionan si se debe usar molnupiravir".

Nota elaborada con información de la revista Science.