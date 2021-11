MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE

El nogal grande que está en la cabecera del huerto llamado Los Coyotes es viejo, muy viejo.

Don Abundio dice que cuando él era solamente Abundio el nogal ya era nogal. Calcula:

-Debe tener unos 3 mil años.

Las nueces que da son chiquitajas, duras. Nadie las quiere, ni siquiera las ardillas. Los niños que pasan por el camino hacia la escuela no las recogen. Todos prefieren las nueces de los nogales con nombres en inglés, esas de cáscara tan suave que se rompe con sólo apretarla.

A mí me apena el nogal viejo. No tardará en morir, y nadie hace aprecio de sus frutos. Lo compadezco. Cuando no hay nadie cerca le hablo y le pido permiso de tomar sus nueces. Las recojo -estoy seguro que me ve hacer eso- y con ellas lleno mis bolsillos. Luego me voy, alegre por haberlo alegrado.

La vejez aguarda a todo aquel que nace. De hecho ella es la mejor opción. Cuando lleguemos a viejos esperemos que haya alguien que recoja nuestros frutos, aunque sean duros y chiquitajos.

¡Hasta mañana!