CAMPECHE, México.-Sigue el minuto a minuto del 5° Informe de Gobierno de AMLO desde Campeche.

11:41 Con un “¡Viva México!” entre aplausos, el presidente Andrés Manuel López Obrador concluye la ceremonia.

COMBATE A LA POBREZA

11:32 Subraya que se redujo la pobreza y la desigualdad, según la información del Coneval y del Inegi, a pesar de la pandemia por Covid-19 y la guerra de Rusia y Ucrania.

SEGURIDAD

11:27 Afirma que ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no se desaparece a nadie y tampoco existe un narcoestado.

11:26 El presidente agradece a los titulares de la Sedena y Marina, "que han sido nuestros grandes apoyos no sólo en seguridad, sino en protección civil, aduanas y construcción del Banco del Bienestar".

11:24 Destaca que la Guardia Nacional ya cuenta con 128 mil elementos disciplinados con la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional.

11:23 López Obrador informa que en materia de seguridad, se han reducido en 24% los delitos de fuero federal; el homicidio, en 17%; el robo en 26%; el feminicidio, en 29%; el robo de vehículo, en 44% y el secuestro en 80%.

OBRAS

11:19 Anuncia que el programa de ampliación de la CFE incluye la construcción de plantas de ciclo combinado en la península de Yucatán, las cuales serán inauguradas el siguiente año.

11:16 Destaca que la refinería Deer Park ya se pagó y procesa 340 mil barriles diarios.

11:14 El tren de la Ciudad de México se va a llamar "El Insurgente" en honor a "este cura rebelde", padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

11:13 En el Itsmo de Tehuantepec ya se licitaron 5 parques para la instalación de empresas y generación de empleos.

11:12 Resalta que se detuvo la caída de 15 años de consecutivos en la industria del petróleo y comparte que diariamente se producen un millón 900 mil barriles

11:09 López Obrador confirma que se inaugurará para diciembre el Tren Maya. Son 20 estaciones y se va a trasladar a pasajeros por 5 estados del Sureste.

11:08 Recuerda que desde el año pasado se habilitó el AIFA, y se está construyendo el nuevo aeropuerto de Tulum, que va a llevar el nombre de Felipe Carrillo Puertos.

11:07 Indica que la política de austeridad republicana ha permitido construir 53 caminos rurales y más de 400 caminos artesanales.

11:06 AMLO agradece a la Sedena y Marina por aplicar el Plan DN-III en desastres naturales. También destaca la labor de los electricistas, "porque en dos tres, máximo cinco días se restablece el sistema".

11:05 Destaca que ya pueden conectarse a internet 111 mil comunidades y se cuenta con una cobertura total 118 millones de habitantes. Asimismo, se realiza la instalación de fibra óptica y se busca conseguir el objetivo que el internet llegue a por lo menos el 94% de los mexicanos.

11:03 En materia deportiva, AMLO resalta la cantidad de canchas de basquetbol, beisbol y futbol que se han entregado en el País, así como las becas que se han entregado.

CULTURA

11:00 López Obrador menciona que continúa el rescate de zonas arqueológicas, así como la recuperación de piezas robadas o trasladadas al extranjero.

10:59 Resalta que en materia cultural, hay un nuevo enfoque que consiste en atender primero a los pueblos indígenas.

SALUD

10:57 Informa que hay una campaña permanente contra las drogas, no se ha permitido la venta de vapeadores, ni la importación de maíz transgénico, entre otras medidas.

10:52 Promete que antes de concluir su mandato, cumplirá con el compromiso de basificar a todos los trabajadores del sector salud.

10:51 AMLO anuncia farmacia en la Ciudad de México en la que habrá todos los medicamentos que busque la ciudadanía.

10:49 Recuerda que México fue de los primeros países en conseguir las vacunas contra Covid-19, mientras que en solo seis meses ya se había administrado una dosis a todos los adultos mayores.

10:45 El mandatario asegura que ha mejorando el abasto de medicamentos en centros de salud y hospitales, además se está ahorrando y se tiene la posibilidad de dar abasto no sólo el cuadro básico para los mexicanos.

REFORMAS

10:43 Hace saber que ningún maestro va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales, lo mismo en el caso de los trabajadores de la Salud.

10:41 Afirma que es indispensable que los jueces y ministros sean electos por el pueblo y no los designe la élite política y empresarial de México.

10:40 López Obrador anuncia que propondrá una reforma constitucional para limpiar al poder judicial de corrupción y derroche de recursos.

EDUCACIÓN

10:39 AMLO menciona que hasta la fecha, se han distribuido 83 millones de ejemplares para primaria y 41 millones para secundaria.

10:38 Resalta que se concluyeron los nuevos Libros de Texto Gratuitos “con fundamentos científicos y dimensión humanista”.

APOYOS

10:37 Apunta que actualmente se otorgan 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres, desde preescolar hasta posgrado con una inversión histórica de 84 mil millones de pesos.

10:34 Aplaude que los jóvenes antes calificados como "ninis" ahora se les ofrece la posibilidad de trabajar gracias "Jóvenes Construyendo el Futuro", por donde hasta el momento han pasado 2 millones 640 mil muchachos y muchachas.

10:32 López Obrador dice que Sembrando vida "es el mejor programa de reforestación en el mundo".

10:30 Recuerda que ya se vendió el avión presidencial, así como cinco helicópteros de uso ejecutivo.

10:29 Reporta que más de un millón de personas con discapacidad son beneficiarios de programas sociales en 19 estados.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

10:26 Destaca que la clave para que México creciera económicamente fue no permitir la corrupción, asimismo, el incremento en el salario mínimo y el envío de remesas de mexicanos en el extranjero.

10:23 López Obrador menciona que el peso es la moneda que más se ha fortalecido, la inversión y predice que las remesas este año superarán los 60 mil millones de dólares.

SALARIO MÍNIMO

10:22 Recuerda que en diciembre de 2018, el salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207 pesos y en la frontera norte es de 312 pesos diarios.

10:21 Apunta que en México hay 22 millones de trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social que reciben en promedio 16 mil 284 pesos mensuales.

HUMANISMO MEXICANO

10:18 El presidente afirma que en los 5 años de su gobierno ha quedado demostrado que el modelo de desarrollo denominado “Humanismo mexicano” es eficaz y funciona de manera excepcional y señala que compartirá datos que así lo comprueban.

10:12 AMLO resalta que Campeche es una de las entidades federativas más importantes del País gracias a su producción de petróleo.

10:10: Da inicio la ceremonia del 5° Informe de Gobierno con los honores al presidente Andrés Manuel López Obrador.