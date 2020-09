Militares desfilarán en vehículos y caballos, debido a pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia de Covid-19 cambió este año los eventos conmemorativos por la Independencia de México, al grado de no tener público, pero no sólo eso, el personal militar no desfilará a pie.

Según una publicación de “La Jornada”, a las 04:00 horas de hoy 17 integrantes del Batallón de Infantería y dos oficiales de las Fuerzas Especiales, que participarán en la Ceremonia de Aniversario del Día de la Independencia, fueron despertadas con el toque de levante.

Algunas de estas mujeres, que son de entre 20 y 30 años de edad, participarán por primera vez, otras ya han experimentado ser parte de los festejos patrios por segunda y tercera ocasión.

Pero por primera vez y debido a la pandemia, nadie desfilará a pie. Los 671 participantes de la parada militar, harán el recorrido a bordo de 81 automóviles, 51 aeronaves y 66 caballos.

Antes de su salida, se relata en el texto de “La Jornada”, las militares se colocan un cubrebocas, con el estampado de camuflaje que hace juego con su uniforme.

Se ponen un listón tricolor en el cabello, se visten, se colocan sus chalecos antibalas, toman su arma y suben al camión que las llevará al Zócalo.

El eje central de la ceremonia, será la entrega de la Condecoración Miguel Hidalgo 2020, en reconocimiento al personal de servicios de salud por su labor en el combate a la pandemia.