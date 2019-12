"Mijis" y "Tumbaburros" se enfrentan en "ansiado debate"

"Mijis" y "Tumbaburros" no pudieron aguantar al 2020 para definir todo en debate. ¿Quién tuvo mejores argumentos?

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el pasado 9 de diciembre, se empezó a "cocinar" el debate entre el diputado local, Pedro César Carrizales Becerra, alias "El Mijis" y el tuitero "Tumbaburros" autodenominado opositor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El pleito inició cuando “El Mijis” hizo referencia al tuit de @tumbaburross, “Me encanta que no me bajen de gato de Calderón y mesero de los del PAN. Pues este gato, va a ser pieza clave para quitar al Peje del poder. ¿Cómo la ven chairos?”, a lo que el diputado se burló y le respondió en otro mensaje “Dejen al @tumbaburross tiene 200k seguidores; es una pieza clave para quitar a AMLO del poder”.



Dejen al @tumbaburross tiene 200k seguidores; es una pieza clave para quitar a AMLO del poder. ✌���� https://t.co/WxCEaP18Qe — El MIJIS (@mijisoficial) December 8, 2019

La polémica continúo cuando @tumbaburross tuiteó que “El Mijis” no hacía sus tuits y que no daba la cara para debatir, “No tiene capacidad a la hora de argumentar, durante su cargo no va a ir a ningún debate (…). La característica de la delincuencia es la cobardía”, aseguró.

El diputado potosino volvió a responder y lo retó a un debate, a lo que @tumbaburross aceptó, asegurando que va "tumbar" al “Mijis”.

No hubo respuesta tan rápida de Mijis, pero cuando lo hizo fue para confirmar el encuentro e invitar a alguien que lo transmitiera. Nación 321 accedió a hacerlo para que fuera "público y en vivo".

Para echarme un buche de agua se me hace muy chico el mar.



Ánimo carnal. ¿Quien se anota para transmitirlo?; que sea público y en vivo.



Solo recuerda que las ofensas no son “ideología”; hay que llevar argumentos y ganas de respetarnos. Di cuando y donde.✌���� https://t.co/u71pCwOjUj — El MIJIS (@mijisoficial) December 9, 2019

Así, el dabate tuvo lugar este 30 de diciembre, revívelo aquí: