Miguel Alemán Magnani está en Francia, de donde es ciudadano: Confirma su abogado

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde febrero de este año, Miguel Alemán Magnani, contra quien pesa una orden de aprehensión por defraudación fiscal, estableció su residencia en Francia.

En entrevista con El Universal, Javier Mondragón, abogado de Alemán Magnani explicó que antes de llegar a Francia, el empresario buscó inversionistas para rescatar Interjet en Estados Unidos y Europa.

“En enero estuvo en Houston atendiendo la salud de su papá, luego estuvo en Miami, en Nueva York, buscando los fondos de inversión, después se movió a Europa a buscar fondos de inversión donde hay varias posibilidades de inversión para la empresa, Interjet y otros negocios pendientes”, señaló.

Buscó en Francia y otros países, los fondos de inversión probables son ingleses, suizos y franceses”.

Miguel Alemán es ciudadano francés

Por parte de su madre, Alemán Magnani es ciudadano francés por lo que puede solicitar al gobierno de Francia apoyo para evitar su entrega a las autoridades mexicanas.

“Él está muy preocupado, lo que quiere es limpiar su nombre, pagar cualquier cosa que le corresponda a él y sobre todo le interesa mucho que se conserven los empleos de los trabajadores de Interjet, que se conserve la empresa”, precisó.

El abogado recordó que para inyectar capital a Interjet la familia Alemán vendió el 90% de sus acciones a Grupo ABC, propiedad de Alejandro Del Valle y Carlos Cabal Peniche, quienes se comprometieron a pagar 4 mil 300 millones de pesos para que la empresa pudiera liquidar sus deudas.

Interjet dejó de pagar salarios

Sin embargo, dijo que los empresarios no sólo no pagaron tal cantidad sino que dejaron de pagar los salarios de los trabajadores, por eso, Interjet no ha podido liquidar todas sus deudas, entre ellas, los impuestos de 2018 y 2020.

El pasado 8 de julio, un juez federal libró una orden de aprehensión contra el empresario por el delito de defraudación fiscal por un monto de 66 millones 285 mil 195 pesos, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la Fiscalía General de la República solicitó la orden de captura derivado de una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por el adeudo de dicho monto al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Fuentes cercanas a la familia Alemán igualmente confirmaron la orden de aprehensión.

Asimismo, el columnista de EL UNIVERSAL, Javier Tejado Dondé, publicó que es el primero de varios delitos que le imputan al hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Valdés, quién estaría fuera del país.