Migrantes encienden veladoras para orar por libre tránsito por México; piden a AMLO y al INM documentos

TAPACHULA.- Decenas de migrantes de diversas nacionalidades y asociaciones ciudadanas iniciaron este fin de semana una serie de vigilias diarias en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, de donde saldrá una caravana el próximo sábado.

Los migrantes encendieron veladoras esta madrugada y se hincaron para orar y pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, que se sensibilicen y les otorguen documentos para transitar por el país.

"No somos libres, necesitamos la libertad, no queremos estar en Estados Unidos, ya no queremos estar presos, pero sí deseo ser libre", expresó Ana Lesli Martínez, procedente de Honduras.