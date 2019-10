Michoacán: 20 autobuses son retenidos por normalistas

MORELIA.- En recuerdo de la intervención policial en las escuelas de Arteaga y Tiripetío en 2012, estudiantes normalistas marcharon por segundo día consecutivo en Morelia.

Los estudiantes de la Normal Indígena de Cherán lideran la manifestación.

“Estamos pidiendo infraestructura para la normal, ya que no contamos con una infraestructura adecuada para el nivel licenciatura, no contamos con drenaje, agua potable y luz eléctrica, las condiciones en las que están los salones no son adecuadas a lo que es el nivel licenciatura”, señaló el representante normalista Juan Rangel.

Desde hace al menos una semana, 20 unidades de transporte se encuentran bajo el poder de los estudiantes.

El pasado viernes 11 de octubre, estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío retuvieron 17 autobuses, mientras que los de Cherán retuvieron otros tantos la mañana de este miércoles.

“Los autobuses están aquí, únicamente para estar trasladando a los compañeros, igual ahorita que se termine la marcha los van a entregar a sus lugares de origen y después se regresan a sus centros de trabajo”, dijo Rangel.

Los chóferes de las unidades esperando en el centro de Morelia a los estudiantes para regresarlos a las normales de Tepetío, Cherán, Arteaga y Morelia.



Con información de Excélsior