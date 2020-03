"Mi vida ha cambiado": Médico sonorense se autoaisla ante Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Una de las medidas para prevenir el coronavirus es el distanciamiento social, especialmente para quienes tienen contacto directo con personas que presentan síntomas, todo con el fin de evitar contagios.

Por tal motivo, médicos, enfermeras y personal de salud en general juegan un papel crucial pues obviamiento son requeridos para la atención de pacientes que presenten síntomas.

Victor Raúl Burgos Navarro es un ejemplo de un médico que decidió aislarse de su familia por decisión propia pues trabaja en urgencias de un hospital de Hermosillo.

El profesional de salud destaca el nivel de estrés que maneja su gremio por desconcer si están contagiados de Covid-19.

Asegura que es su cuarto día aislado.

No veo a mis hijos, a mi esposa, a mis papás, suegros, hermanos, tíos, etc; El tema es muy simple… No sabemos quién está enfermo y quien no lo está… y por ello es que decidimos juntos que era momento de cuidarnos".